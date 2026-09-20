В Молдавии предложили остановить экспорт в Россию в угоду ЕС

Остановить экспорт молдавских товаров в Россию и Белоруссию для выражения солидарности с Евросоюзом предложил министр сельского хозяйства республики Евгений Осмокеску, сообщает 19 сентября газета «Комсомольская правда в Молдове».
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