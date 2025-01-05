Сытное домашнее жаркое по рецепту миссис Уизли из «Гарри Поттера» с волшебным соусом из паприки и пряных трав

Готовится за 30 минут фото: «Гарри Поттер и Тайная комната»Когда майонезные новогодние салаты уже надоели, и хочется сытной, тёплой и простой пищи, самое время приготовить быстрое жаркое по рецепту миссис Уизли из «Гарри Поттера».
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