В Туле состоялся Всероссийский Женский бизнес-форум «Вместе»

23 мая 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин принял участие в открытии Женского бизнес-форума «Вместе», который прошел на площадке Тульского государственного музея оружия.
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