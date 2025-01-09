Российские бойцы поделились результатами отражения контратак ВСУ в Курской области

После того как российским войскам удалось отбить украинскую контратаку Бердина и Новосотницкого в приграничье Курской области, бойцы 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» вместе с другими смежными подразделениями уже сами перешли в наступление.
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