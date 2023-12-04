Почему топливо такое дорогое? С 1 января – еще дороже

Редактор «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев выяснил, почему цены на топливо рвутся вверх и сколько нефтяники зарабатывают (теряют) на его продаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии