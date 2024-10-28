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Военное обозрение

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Фронт ВСУ даёт трещины и местами начинает сыпаться, есть надежда, что этот успех получит продолжение

Фронт ВСУ даёт трещины и местами начинает сыпаться, есть надежда, что этот успех получит продолжение

Оперативная обстановка меняется быстро. Можно сказать, что ВСУ держат оборону из последних сил. ОГВ ВС РФ «Центр» буквально перемалывает противника, и бреши в его обороне могут возникнуть внезапно и в самых непредсказуемых местах.

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