People: супермодель Жизель Бюндхен родит ребенка от возлюбленного Хоакима

Супермодель Жизель Бюндхен станет мамой в третий раз. Об этом сообщает издание People. По информации инсайдера, 44-летняя Жизель Бюндхен беременна от своего 37-летнего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте, с которым встречается с июня 2023 года.