Россияне теперь могут распределять бюджет через «Госуслуги»: проект уже работает

Граждане России могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на муниципальном уровне с использованием портала «Госуслуги», о чем пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву.