Россияне теперь могут распределять бюджет через «Госуслуги»: проект уже работает

Граждане России могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на муниципальном уровне с использованием портала «Госуслуги», о чем пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву.
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