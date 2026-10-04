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В Оренбургской области проходят учения «Центр-2026»

В Оренбургской области проходят учения «Центр-2026»

На стратегическом командно-штабном учении «Центр-2026» на полигоне «Тоцкий» в Оренбургской области прошли практические действия войск.

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