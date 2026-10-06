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Иркутск Сегодня

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Новые водоводы вскоре запустят в посёлке Мегет

В Ангарске уже на завершающей стадии строительство магистральных водоводов от насосных станций. После ввода объекта 9 тысяч жителей Мегета получат доступ к бесперебойной подаче качественной питьевой воды.

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