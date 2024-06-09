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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На «СКА-Арене» произошел пожар. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики («МК Питер»)

По данным «МК Питер», о возгорании сообщили в 02:15. «По неустановленной причине произошло возгорание чаши ООО «СКА-Арены».

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