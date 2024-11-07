Запрет на раздражение нацбольшинства. Власть осознала, что в России все тянут русские?

s sobering Лоббируют не лица, а комитеты, которые находятся под влиянием корпоративно-клановых группировок.

Наталия Красиво написано, но меня терзают смутные сомнения, что все эти ужесточения по отношению к мигрантам, временные, на период СВО, только потому, что власть осознала, что без русских ей не победить в этом противостоянии. А когда русские добудут победу, мигранты снова окажутся у власти в приоритете.