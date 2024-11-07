брат кондрат Достаточно здравые рассуждения ,однако как это часто бывает , выводы могут оказаться поспешными.
Запрет на раздражение нацбольшинства. Власть осознала, что в России все тянут русские?
Комментарии
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s
sobering
Лоббируют не лица, а комитеты, которые находятся под влиянием корпоративно-клановых группировок.
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2 час.
Наталия
Красиво написано, но меня терзают смутные сомнения, что все эти ужесточения по отношению к мигрантам, временные, на период СВО, только потому, что власть осознала, что без русских ей не победить в этом противостоянии. А когда русские добудут победу, мигранты снова окажутся у власти в приоритете.
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1 час.
s
sobering
ДОПОЛНЮ. Ну вот всё и разрешилось. Моё "видимо" не подтвердилось. Массовая блокировка прекращена. Вернулись все посты на свои места. Вернулись даже те посты, которые написаны были уже после бана и были заблокированы. По всей видимости произошёл сбой. Некоторые не выдерживали и просили разбанить их.
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1 час.
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