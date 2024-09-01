ЦМАКП: рост потребления в России замедлился до минимума с начала года

Темпы роста потребления россиян в июне 2024 года замедлились до 5,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития.
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