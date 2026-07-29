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«Необходимо чёткое понимание правил»: Панфилов — о Гран При Венгрии

Jiri Krenek / Active PicturesОбладатель кубка России в классе «Супер-Продакшн» Леонид Панфилов из заводской команды Lada Sport Rosneft подвёл итоги Гран При Венгрии, отметив проблемы с судейскими решениями.

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