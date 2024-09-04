После посещения российским лидером Владимиром Путиным Монголии, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил негодование по поводу несбывшегося плана о задержании президента РФ.
«INSIDER-T»: Зеленский устроил истерику из-за Путина в Монголии
Комментарии
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Eduard
Видали,уголовники реальные пытаются Законам нас учить.Зеленский убирайся из власти и иди в тюрьму!
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12 час.
Дмитрий Гурин
Нужно срочно из Колумбии лекарство доставить. Нидерландское уже не помогает.
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9 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Он главный террорист планеты, к тому же психбольной и наркоман!!
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7 час.
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