Дженсен Хуанг выступил за ускорение развития технологий контроля искусственного интеллекта Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания может прекратить поставки ускорителей клиентам, которые разрабатывают небезопасное или безответственное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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