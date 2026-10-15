Дженсен Хуанг выступил за ускорение развития технологий контроля искусственного интеллекта Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания может прекратить поставки ускорителей клиентам, которые разрабатывают небезопасное или безответственное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.