Видео, предположительно, прилёта двух крылатых ракет "Бандероль" в Харьковской области. Судя по всему, ракеты заняли нишу, в которой ранее активно использовались ракеты ЛМУР.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Видео, предположительно, прилёта двух крылатых ракет "Бандероль" в Харьковской области. Судя по всему, ракеты заняли нишу, в которой ранее активно использовались ракеты ЛМУР.
Свежие комментарии