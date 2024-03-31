Травматолог Асланов призвал россиян не совершать пробежки по набережным

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Бегать по асфальту и дышать выхлопными газами опасно. Где и в какое время лучше всего осуществлять пробежки, рассказал завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов.
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