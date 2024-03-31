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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Травматолог Асланов призвал россиян не совершать пробежки по набережным

Травматолог Асланов призвал россиян не совершать пробежки по набережным

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Бегать по асфальту и дышать выхлопными газами опасно. Где и в какое время лучше всего осуществлять пробежки, рассказал завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов.

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