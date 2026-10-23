Резервуар объёмом до 50 кубометров позволит обеспечить работу коммунальной техники Владимира при дефиците топлива на АЗС примерно на 10 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Седжаро» и «Сема...
- ГМ «Седжаро» и «Сема...
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым