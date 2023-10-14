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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эвен Нортуг о словах Большунова про сообщение от норвежского спортсмена: «Думаю, он врет. Сомневаюсь, что кто-то из нас мог писать ему»

В апреле этого года Большунов рассказал в интервью: «Спортсмен из сборной Норвегии написал мне на этой неделе со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

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