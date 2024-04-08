Сотрудники военных комиссариатов отмечают профессиональный праздник

День сотрудников военных комиссариатов отмечается 8 апреля. Призыв обеспечивают тысячи работников. К ним относятся не только разносчики повесток, но и ответственные за документооборот сотрудники, врачи и другие.
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