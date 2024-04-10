Game Informer поделились новой информацией о Star Wars Outlaws Журналисты Game Informer побывал...

Game Informer поделились новой информацией о Star Wars OutlawsЖурналисты Game Informer побывали в Мальмё, Швеция, где получили в свои руки Star Wars Outlaws, долгожданную игру в жанре экшн с открытым миром от Massive Entertainment, студии, создавшей The Division и прошлогоднюю Avatar: Frontiers of… источник.