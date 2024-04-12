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Спички - не игрушка

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На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников

На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников

Автор: Александра Юдина  На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

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