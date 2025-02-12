Владелец пекарни, где накануне двое москвичей отравились пирожками, заявил SHOT, что в заведении не нашли следов ртути

Владелец пекарни, где накануне двое москвичей отравились пирожками, заявил SHOT, что в заведении не нашли следов ртутиПо словам предпринимателя Олега, следователи и сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и продуктов, из которых готовили на кухне, но не нашли там ртути.