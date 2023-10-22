Звезду Героя присвоили погибшему в СВО полковнику с позывным "Барнаул"

Награду передали супруге и детям Макарова, которые проживают в Хабаровске Звание Героя России посмертно присвоили забайкальцу гвардии полковнику командиру четвертой отдельной мотострелковой бригады Вячеславу Макарову.
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