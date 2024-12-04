Житель Ржева ушел из дома и не вернулся

В Ржеве Тверской области пропал 28-летний Кирилл Романов. 2 декабря молодой человек ушел из дома ( улица Ленина, дом №9) и не вернулся Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
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