Житель Ржева ушел из дома и не вернулся

В Ржеве Тверской области пропал 28-летний Кирилл Романов. 2 декабря молодой человек ушел из дома ( улица Ленина, дом №9) и не вернулся Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.