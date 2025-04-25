Под Челябинском спасли пенсионерку, заблудившуюся в лесу 10 дней назад

РЕН ТВ Невероятная история спасения в Челябинской области, где удалось найти пропавшую женщину. 69-летняя пенсионерка заблудилась в лесу и провела там десять дней без воды, еды и при минусовой температуре.
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