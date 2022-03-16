Происшествия

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В отношении жительницы Севастополя возбуждено уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю  возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гагаринского района города Севастополя.

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