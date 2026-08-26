ИИ оценил будущую цену Solana после закрепления выше отметки $96

Модель искусственного интеллекта дала прогноз цены на Solana на период до конца 2026 года. В отчете не раскрыта базовая методология в полном объеме, но она отражает растущую тенденцию применения инструментов алгоритмического прогнозирования к основным криптовалютам.
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