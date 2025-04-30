Из Казани на СВО отправили очередную партию гумпомощи

70-й по счету гуманитарный груз отправился сегодня из Казани нашим бойцам в зону СВО. Внедорожники,15 кроссовых мотоциклов, квадрокоптеры, радиостанции, тепловизоры, прицелы, детекторы дронов, — все то, что поможет помочь в борьбе и, главное, спасти жизни наших героев.