Из Казани на СВО отправили очередную партию гумпомощи

70-й по счету гуманитарный груз отправился сегодня из Казани нашим бойцам в зону СВО. Внедорожники,15 кроссовых мотоциклов, квадрокоптеры, радиостанции, тепловизоры, прицелы, детекторы дронов, — все то, что поможет помочь в борьбе и, главное, спасти жизни наших героев.
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