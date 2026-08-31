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ВК Пресс

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Кровавая мясорубка под Запорожьем: контратаки ВСУ захлебнулись

Кровавая мясорубка под Запорожьем: контратаки ВСУ захлебнулись

На Запорожском направлении продолжаются ожесточённые бои. Наиболее напряжённая обстановка складывается в районе Малой Токмачки на подступах к Орехову, где подразделения группировки войск «Днепр» удерживают занятые рубежи и отражают атаки противника.

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