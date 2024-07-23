До конца июля — неделя с хвостиком! Грусть-печаль 😥 СЕГОДНЯ уже 23-е. В народном календаре – день Даниила Рясочника или Антония Громоносца.
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До конца июля — неделя с хвостиком! Грусть-печаль 😥 СЕГОДНЯ уже 23-е. В народном календаре – день Даниила Рясочника или Антония Громоносца.