«Мы зовём вас в бой за Прагу!» Горожане на Национальном проспекте в Праге приветствуют советский танк Т-34-85.
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«Мы зовём вас в бой за Прагу!» Горожане на Национальном проспекте в Праге приветствуют советский танк Т-34-85.
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