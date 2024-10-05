Аналитик оценил вероятность беспорядков после выборов в США

Какие-либо беспорядки по итогам выборов президента США в 2024 году маловероятны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
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