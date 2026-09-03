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Атака на побережье! Тревожная ночь в Геленджике: сирены, вспышки в небе

Атака на побережье! Тревожная ночь в Геленджике: сирены, вспышки в небе

В ночь на 3 сентября в Геленджике была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе сработала система оповещения, жителей предупредили о необходимости немедленно укрыться в безопасных местах.

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