Благодаря обновлению “Back to 90s” Forza Horizon 5 перенесет игроков в 90-е годы Компания...

Благодаря обновлению “Back to 90s” Forza Horizon 5 перенесет игроков в 90-е годыКомпания Playground Games анонсировала новое обновление для Forza Horizon 5, которое получило название Back to 90s (Назад в 90-е) и, как следует из названия, пронизано атмосферой 90-х годов, в которой представлены как новые автомобили, так… источник#Forza_Horizon_5 #Playground_Games.