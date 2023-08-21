Сверхсекретная школа КГБ, о которой ничего не знали даже сотрудники спецслужб . Её уничтожил Ельцин. Сегодня она нужна России, как никогда.
Лучший в мире спецназ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Richard B Riddick
https://rutube.ru/video/67dd6d8017f75d2069241ce90cd12128/
"Целое крысиное царство": Малофеев - о высокопоставленных предателях России
RUTUBE
Ответить
15 час.
Richard B Riddick
https://rutube.ru/video/99101fd38746803d3c333ef9aa14f10f/
На фронте атеистов нет: Удивительные рассказы о чудесах на передовой
RUTUBE
Ответить
15 час.
Richard B Riddick
https://rutube.ru/video/e7be8c0dff0930538146999cece8c6a7/
Убить систему: Русских ждёт "образовательный" переворот
RUTUBE
Ответить
13 час.
Свежие комментарии