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Барко дебютирует за «Спартак» в матче второго тура РПЛ с «Химками»

Барко дебютирует за «Спартак» в матче второго тура РПЛ с «Химками»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Химок» на матч второго тура РПЛ. В составе «Спартака» на поле с первых минут выйдут: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин (к), Барко, Игнатов, Бонгонда, Угальде.

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