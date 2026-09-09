Прототип ядерного реактора Hermes 2 прошел 2000 часов испытаний перед строительством полноценной установки

Уменьшенная копия реакторной шахты Hermes 2 / © Kairos Испытания проводились на объекте Engineering Test Unit 3 (ETU 3) в Ок-Ридже, штат Теннесси, в рамках поэтапной программы разработки высокотемпературного реактора Kairos с охлаждением расплавленной фторидной солью.
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