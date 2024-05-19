Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Сергей Андросов
    Сляпал тебя, папаша, на свинарнике.FT: Украина может...
  • Ингерман Ланская
    завод был постоен не Россией, а сляпан совдепией. и не Русскими, а савейскими ...так что, не Наше и не хрен жалеть!!FT: Украина может...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А с чего это Вы взяли , что какие-то продажные украинцы могут лишиться завода . Этот завод был спроектирован , решён ...FT: Украина может...

Бойцы ВС РФ нанесли удар по наемникам ВСУ под Харьковом

Бойцы ВС РФ нанесли удар по наемникам ВСУ под Харьковом

Бойцы подразделений группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике иностранного легиона и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.

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