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Татар-информ

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Пара Тутберидзе — первая в истории юниоров с четверной подкруткой

Пара Тутберидзе — первая в истории юниоров с четверной подкруткой

Фото: fsrussia.ru Спортивная пара Таисия Гусева и Даниил Овчинников, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала первой юниорской парой в истории, исполнившей четверную подкрутку четвертого уровня после введения новой системы судейства.

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