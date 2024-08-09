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В России предложили объявить мораторий на выдачу гражданства мигрантам

В России предложили объявить мораторий на выдачу гражданства мигрантам

В России необходимо временно запретить выдачу гражданства мигрантам. Такое мнение высказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, которого цитирует РБК.

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Комментарии
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Александр Леушин
Сомневаюсь я, что это будет сделано.
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21 час.
Е Пронина
да не надо призывать и издавать законы, просто внутренним распоряжением издать приказ о моратории выдачи гражданства в связи с проведением сво, создать цифровую базу по всем миграм получившим гражданство и въехавшим на территорию страны с 1992г, проверить кто приобрел, чем занимается, где находятся, и перечисляют ли налоги в бюджет, встали на учет в военкомате, и начать лишать и высылать по упрощенной схеме за их счет)
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18 час.

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