НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

Куртуа — о незасчитанном пенальти: «Если вы не можете забить второй мяч, то это ваша вина»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал слова главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне о том, что нападающий Хулиан Альварес не нарушал правила при исполнении пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между командами (0:1, пен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх