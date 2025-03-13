Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал слова главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне о том, что нападающий Хулиан Альварес не нарушал правила при исполнении пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между командами (0:1, пен.
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