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Латвия отстаивает перед ЕСПЧ своё право на латышизацию школ нацменьшинств

Латвия отстаивает перед ЕСПЧ своё право на латышизацию школ нацменьшинств

Сопредседатель Латвийского комитета по правам человека (ЛКПЧ) Владимир Бузаев рассказал, что ответило правительство страны на запрос Европейского суда по правам человека об изгнании русского языка из школ и детских садов национальных меньшинств.

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