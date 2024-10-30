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Велемудр. Мир тесен.

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КАК НА ОРГАНИЗМ ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ

КАК НА ОРГАНИЗМ ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ

Фраза «магнитные бури» прочно вошла в лексикон современного человека. Разбираемся, что это такое, и как вспышки на солнце влияет на здоровье.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Здоровые люди с большей лёгкостью переносят возмущения геомагнитного поля. У людей с хроническими заболеваниями солнечная активность может обострить их.
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13 час.
М
ММ
&quot;врач-невролог, директор Университетской клиники головной боли, член Международного общества по изучению головной боли Кирилл Скоробогатых Врач-невролог, директор Университетской клиники головной боли, член Международного общества по изучению головной боли&quot;- когда такой врач пишет, что магнитные бур  не влияют, остается удивляться, насколько неграмотными выходят из медвуза врачи! Физика у них полсеместра на уровне школы. Что может знать такой врач об электромагнитных волнах и электродинамике? Студенты то технари плохо разбираются!
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1 час.

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