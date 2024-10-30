КАК НА ОРГАНИЗМ ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ

Здоровые люди с большей лёгкостью переносят возмущения геомагнитного поля. У людей с хроническими заболеваниями солнечная активность может обострить их.

М

ММ

"врач-невролог, директор Университетской клиники головной боли, член Международного общества по изучению головной боли Кирилл Скоробогатых Врач-невролог, директор Университетской клиники головной боли, член Международного общества по изучению головной боли"- когда такой врач пишет, что магнитные бур не влияют, остается удивляться, насколько неграмотными выходят из медвуза врачи! Физика у них полсеместра на уровне школы. Что может знать такой врач об электромагнитных волнах и электродинамике? Студенты то технари плохо разбираются!