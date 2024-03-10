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Мы соседи по планете

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Самые известные дети-маугли: Как сложились судьбы малышей, которые выросли среди животных

Самые известные дети-маугли: Как сложились судьбы малышей, которые выросли среди животных

Человек с детства формируется под влиянием тех условий, в которых растет. И если до пяти лет ребенок оказывается в окружении животных, а не людей, он перенимает их повадки и постепенно теряет человеческий облик.

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