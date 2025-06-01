Нож в спину ветерану: оперативник Самвел прикрывал убийц фронтовика

Gennady Sokolovsky

Что мы все хотим от "краснодарского края"????????? Одни, блд, "робсон" в Сочи чего о себе возомнил, причём, с подачи местных "типа властей". Что вы все орёте о какой-то "дрюшьба наротаф"????????? Приличных армян, похоже, четверо в России. Тигран, Марго, Карен Георгиевич и (забыл по имени-отчеству) из РУДН учёный парень.