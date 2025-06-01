Русский Колоколъ Убитый Олег Рябчиков - коллаж "Царьграда". Скандальное дело об убийстве фронтовика расследуется уже почти год, и все больше новых подробностей появляется.
Нож в спину ветерану: оперативник Самвел прикрывал убийц фронтовика
Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
А почему оперативник самвел??? Чурбаны должны работать только метлой и лопатой.
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18 час.
Gennady Sokolovsky
Что мы все хотим от "краснодарского края"????????? Одни, блд, "робсон" в Сочи чего о себе возомнил, причём, с подачи местных "типа властей". Что вы все орёте о какой-то "дрюшьба наротаф"????????? Приличных армян, похоже, четверо в России. Тигран, Марго, Карен Георгиевич и (забыл по имени-отчеству) из РУДН учёный парень.
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11 час.
Alexander S
Я хуею, дорогая редакция! Приличных армян, похоже, четверо в России. Тигран, Марго, Карен Георгиевич и (забыл по имени-отчеству) из РУДН учёный парень.
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10 час.
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