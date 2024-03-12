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За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине

За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные могут за несколько минут нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

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