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Царьград

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Нижегородский отряд «Волонтер» нашел живыми 146 пропавших за сентябрь

Нижегородский отряд «Волонтер» нашел живыми 146 пропавших за сентябрь

Нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер» за сентябрь получил 176 заявок о пропавших людях, живыми удалось найти 146 человек, еще пятерых обнаружили погибшими.

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