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  • Svetlana Golovina
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    Гадить можно по всякому. В силу своих умственных способностей. Лучше бы себе отпилил чего-нибудь.У Красной площади...

Тихий дворник отомстил за рассыпанную "Москву златоглавую"

Тихий дворник отомстил за рассыпанную "Москву златоглавую"

Своего гостя немолодой уже житель Великого Новгорода Александр Рубцов стал избивать из-за того, что тот разломал игрушечную "Москву златоглавую": пазл, только что собранный с великим старанием хозяином комнаты.

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