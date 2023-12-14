Тихий дворник отомстил за рассыпанную "Москву златоглавую"

Своего гостя немолодой уже житель Великого Новгорода Александр Рубцов стал избивать из-за того, что тот разломал игрушечную "Москву златоглавую": пазл, только что собранный с великим старанием хозяином комнаты.
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